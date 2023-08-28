Каллас заявила о продаже мужем доли в компании по цене бутерброда
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что её муж продал свою долю в компании Stark Logistics, которая работает с Россией. Об этом сообщает телеканал ERR.
Она также добавила, что её муж продал свою долю в Stark Logistics «по цене бутерброда».
«Я осуждаю любую деятельность в России или с Россией. И мой муж своими действиями на сегодняшний день также показал, что он это понимает, продав свою долю в компании, которую он строил годами, по цене бутерброда. Так что я не знаю, что было бы более чётким заявлением об ответственности», – заявила Каллас.
Напомним, что ранее вокруг мужа Каи Каллас Арво Халлика разгорелся скандал из-за частичного владения последним логистической компанией Stark Logistics, которая продолжает работать в России. Эта новость вызвала общественную критику в адрес эстонского премьера, которая является ярой сторонницей прекращения любого бизнеса с Россией. Позже Оппозиционная Центристская партия Эстонии заявила о начале переговоров о вынесении вотума недоверия Кае Каллас.