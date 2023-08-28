Каллас заявила о продаже мужем доли в компании по цене бутерброда

«Я осуждаю любую деятельность в России или с Россией. И мой муж своими действиями на сегодняшний день также показал, что он это понимает, продав свою долю в компании, которую он строил годами, по цене бутерброда. Так что я не знаю, что было бы более чётким заявлением об ответственности», – заявила Каллас.