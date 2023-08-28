Каллас заявила о продаже мужем доли в компании по цене бутерброда

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее супруг продал долю в компании Stark Logistics, которая продолжает работать с Россией, по цене бутерброда. Ее слова приводит телеканал ERR.

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«Я осуждаю любую деятельность в России или с Россией. И мой муж на сегодняшний день своими действиями показал, что он это понимает, продав свою долю в компании … по цене бутерброда», — заявила Каллас.

Премьер Эстонии попала в скандал из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Речь идет о фирме, которая частично принадлежит супругу премьера. Сама Каллас настаивает, что почти ничего не знала о бизнесе мужа.

Каллас подтвердила, что не намерена уходить в отставку из-за бизнеса ее супруга в России. Она отметила, что фирма Stark Logistics не занималась перевозкой в Россию товаров, находящихся под санкциями ЕС.

«Я не планирую уходить в отставку, я как премьер-министр стояла и буду стоять за свободу Украины и Эстонии», — сказала она.