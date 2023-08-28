Президент Венгрии призвала Зеленского к возобновлению мирных переговоров
Президент Венгрии Каталин Новак призвала своего украинского коллегу Владимира Зеленского возобновить мирные переговоры с Россией. Об этом сообщает издание Index.
По её словам, тема мирных переговоров была затронута во время встречи президентов в Киеве. Новак добавила, что говорила об этом с Зеленским не только во время публичной встречи, но и «с глазу на глаз».
«Война продолжается полтора года, и я не вижу такого военного решения, которое привело бы к долгосрочному миру. Именно поэтому надо сесть за стол переговоров», – рассказала она.
Новак также рассказала о том, что Венгрия планирует присоединиться к переговорам по украинской «формуле мира».
«Поскольку я считаю важным участие Венгрии в любом процессе, который может приблизить нас к миру, я сообщила украинскому президенту о нашем намерении присоединиться к переговорам, которое он с радостью принял», – добавила она.
Ранее стало известно, что Венгрия может расширить запрет на импорт украинской сельхозпродукции.