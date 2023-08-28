Читатели китайского портала «Гуаньча» раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о намерении усилить ВСУ, и посмеялись над его планами по использованию американских самолетов. Их высказывания приводит «Прайм».

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило о том, что западные военные стратеги начали планировать новую попытку наступления Украины весной 2024 года, так как в 2023-м ВСУ не добьются больших успехов. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский анонсировал заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой обсудят усиление ВСУ.

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Читатели китайского издания выразили уверенность, что «Украина не сможет выиграть этот конфликт без НАТО, но тогда альянсу надо будет пойти на риск ядерной войны с Россией».

При этом их удивило то, что глава Украины говорит об усилении армии «после стольких боев». Также участники обсуждения с иронией отметили, что для того, чтобы усилить ВСУ Зеленскому придется просить еще больше оружия и «устаревшие американские самолеты не в состоянии переломить ход боев».

По их мнению, главе Украины стоило бы понять, что невозможно бесконечно «надувать мыльный пузырь» и отправлять жителей страны на смерть, отказываясь от мирных переговоров.

«Американцы не успокоятся, пока жив будет хоть один украинец. Да и Зеленский не согласится на перемирие. Страдать будет только украинский народ», «Избрание Зеленского президентом — величайшая трагедия…», - уверены участники дискуссии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После начала СВО западные страны ввели обширные антироссийские санкции и начали масштабные поставки вооружений Киеву.