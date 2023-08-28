Президент Венгрии заявила об отсутствии военного решения конфликта на Украине

Необходимо сесть за стол переговоров, военного решения конфликта на Украине нет, сообщила президент Венгрии Каталин Новак.

По ее словам, полтора года войны не привели к решению о долгосрочном мире, поэтому необходимо начать переговоры. Новак заявила, что это мнение она высказала Зеленскому «с глазу на глаз» и публично, передает РИА «Новости».

Вместе с тем, она отметила, что Венгрия готова присоединиться к переговорному процессу по «формуле мира» Зеленского.

Новак в среду на прошлой неделе приняла участие в «Крымской платформе» в Киеве и провела двустороннюю встречу с президентом Украины.