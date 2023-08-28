В МИД Чехии назвали Китай системным врагом

«Мы должны ясно сказать, что растущая агрессивность и самоуверенность Пекина представляют для нас угрозу и приносят риски. Речь идет непосредственно о союзе с Россией, а в будущем это может быть и попытка объединения с Тайванем силовым путем, что окажет разрушительное экономическое воздействие на Европу», — сказал Липавский.