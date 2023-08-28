Литва заявила о готовности закрыть КПП на границе с Белоруссией

В Литве заявили о готовности временно закрыть два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Белоруссией. Об этом заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте, пишет ТАСС.

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Она пообещала внести на рассмотрение в правительство предложение о закрытии двух КПП в населенных пунктах Лаворишкес и Райгардас. Билотайте заявила об этом на встрече глав министров внутренних дел Прибалтики и Польши по вопросу пограничной политики в отношении Белоруссии.