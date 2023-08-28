Система безопасности полетов отказала по всей Британии

Масштабный сбой произошел в системе безопасности и управления полетами по всей Великобритании, возможны отмены или задержки рейсов. Об этом сообщила шотландская авиакомпания Loganair, пишет ТАСС.

Сбой произошел утром в понедельник, но компания надеется, что сможет выполнить большинство рейсов внутри Шотландии на основе местной координации. При этом полеты из Шотландии в Англию и международные рейсы могут совершаться с задержками.

В британской службе управления воздушным движением отметили, что пытаются устранить возникшие неполадки.

Ранее стало известно, что около 20 тысяч членов профсоюза железнодорожников, моряков и транспортников (RMT) выйдут на забастовку, что приведет к перебоям в работе системы перевозок по всей Англии.

Профсоюз планирует провести забастовку 2 сентября, а члены профсоюза машинистов Aslef начнут стачку 1 сентября.