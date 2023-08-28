В Финляндии предложили ужесточить схему выдачи ВНЖ в стране для россиян

В Финляндии необходимо ужесточить и тщательно пересмотреть систему выдачи видов на жительство в республике гражданам России. Такое мнение выразила глава Министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен после появления информации о выдаче этого документа россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), задержанному по запросу Киева.

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Мужчину включили в санкционные списки Евросоюза и Министерства финансов Соединенных Штатов Америки. Киев требует его выдачи Украине с связи с обвинениями в преступлениях, которые Торден якобы совершил в Донбассе в 2014-2015 годах. Россиянина задержали в аэропорту Хельсинки, сейчас он заключен под стражу за нарушение норм иммиграционного законодательства Финляндии. По некоторым данным, Торден получил ВНЖ страны на основании родственных связей с женой, которая сейчас обучается в республике.

— Необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут угрожать национальной безопасности страны, — приводит слова Рантанен ТАСС.

Торден является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». О его заключении под стражу сообщил телеканал MTV3.