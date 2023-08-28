Ради восстановления конституционного строя в Нигере Париж готов поддержать любые действия и усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в том числе военные. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон , сообщает ТАСС .

«Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено — то и военную активность ЭКОВАС [в отношении Нигера]», — сказал Макрон.

В ночь на 27 июля 2023 года военные объявили о захвате власти в Нигере, приостановлении действия конституции, запрете деятельности любых политических партий и закрытии границ. Оппозиция поддержала мятежников, в Европе, США и некоторых странах Африки силовую смену власти раскритиковали.

В частности, Эммануэль Макрон заявил, что настроен защитить своих сограждан в Нигере в случае атаки на них. Политик подчеркнул, что не потерпит угрозы французам в Нигере. Такое заявление он сделал после того, как протестующие в Нигере устроили поджог здания посольства Франции.