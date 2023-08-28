Глава МИД Украины посетит Чехию, Францию и Испанию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на текущей неделе посетит Чехию, Францию и Испанию, где обсудит с представителями властей предоставление вооружений Киеву.

Об этом говорится на официальном сайте МИД Украины.

28 августа в Праге Кулеба обратится к главам дипломатических миссий Чехии как почётный гость ежегодной конференции послов. Также он проведёт двусторонние переговоры по развитию военно-технического сотрудничества.

«29-30 августа в Париже министр проведёт переговоры с руководством Франции и ведущими компаниями французского оборонно-промышленного комплекса. По приглашению французского коллеги Катрин Колонна, он также станет почётным гостем конференции французских послов», — сказано в заявлении.

31 августа украинский министр будет участвовать в неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Испании.