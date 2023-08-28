Киевляне отмечают значительный рост цен на продукты

Цены на продукты в Киеве значительно выросли за последние месяцы. Об этом рассказали ТАСС очевидцы.

"Цены растут - на продукты выросли на 30-35% в последние месяцы. Очень подорожал хлеб. Например, багет стоил 35 гривен (около $1), сейчас 45-60 гривен ($1,5-2)", - отметил собеседник агентства.

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Мясо с начала года подорожало на треть, однако из-за резкого падения спроса цены на него немного откатились назад - на 15%, отметил один из жителей Киева. Десяток яиц, продолжил он, теперь стоит в полтора раза дороже - порядка 39-45 гривен (около $1,2), самый обычный сыр - до 450 гривен ($12) за килограмм, голландский - до 900 гривен (около $25) и выше. А красная рыба - 480-580 гривен ($13-15) за килограмм, при том что ранее ее можно было купить примерно за 320 гривен ($8), указал другой житель.

Киевляне рассказывают и о значительном росте цен на фрукты и ягоды, несмотря на сезон: "Малина теперь по 90 гривен (около $2,5) за килограмм, примерно столько же персики, нектарины, виноград - 100-120 ($2,7-3,2), голубика - 150 гривен за килограмм (около $4)". Ранее сезонные цены были почти в два раза ниже.

Как отмечают горожане, продукты и все необходимое в Киеве в избытке, однако покупательная способность и общий уровень жизни продолжают снижаться.

"Из всех расходов на людские потребности, в том числе оплату коммунальных услуг, общественного транспорта, обучения, лечения и досуга, у подавляющего большинства деньги есть только на еду. И то не всегда. Если нужно что-то другое, включается режим экономии на всем", - поделился своими наблюдениями житель столицы.

В некоторых районах Киева люди стараются покупать продукты на небольших местных ярмарках или частным образом с рук. Там, поясняют они, фермеры стараются держать цены. Однако такая возможность есть далеко не у всех.

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