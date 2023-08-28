Обзор иноСМИ: стареющие новобранцы ВСУ и «шаг Запада к ядерной войне»

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«Трудности перевода: проблемы Германии в обучении украинских солдат»

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Старые танки, стареющие новобранцы и отсутствие компетентных переводчиков усложняют усилия Берлина по обучению украинских солдат, пишет Financial Times. Одному из украинских военных, прибывших на обучение в Германию, 71 год, а командиры ВСУ, которых обучают немцы, прошли через советскую школу военной подготовки и «думают, что знают лучше», отмечает газета.

Когда немецкие, нидерландские и датские офицеры собрались в Германии, чтобы обучать украинских солдат, они не ожидали, что нехватка компетентных переводчиков станет главной проблемой, отмечает издание. Одна из основных задач - это перевод с немецкого на украинский слов, используемых в военном или техническом контексте, то есть слов, которые никто не использует в повседневной жизни, рассказал FT нидерландский бригадный генерал Мартин Бонн.

«Воплощение мощи Кремля»: Запад не может отказаться от российского урана

После начала украинского кризиса США и их европейские союзники быстро предприняли шаги по ограничению экспорта российской нефти, природного газа и угля. Однако когда дело доходит до атомной энергии, российская корпорация «Росатом» остается доминирующим источником топлива для мировых атомных электростанций, удовлетворяя около половины мирового спроса на обогащенный уран, отмечает Bloomberg. В частности, в 2022 году Россия поставила около четверти обогащенного урана, закупаемого для атомных реакторов США.

Западные страны стремятся восстановить свои собственные перерабатывающие мощности, большая часть которых пришла в упадок на фоне растущего недоверия к ядерной энергетике после аварии на АЭС Фукусима-1 в Японии. Но прогресс, вероятно, будет медленным, подчеркивает Bloomberg. В отличие от западных компаний, «Росатом» участвует во всех этапах цепочки поставок - от добычи руды до обогащения и доставки топлива. Компания является и выражением геополитической мощи Кремля, и прибыльным бизнесом, отмечает агентство.

«Шаг Запада к ядерной войне»

Северная Корея назвала решение Запада о поставке Украине истребителей F-16 «антимирным актом». Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В Институте международных исследований Северной Кореи заявили, что западные страны во главе с США систематически повышают уровень помощи Украине, поставляя стране основные танки, бомбы с обедненным ураном, крылатые ракеты, а теперь и истребители. Это «антимирный акт, который, несомненно, разрушает мир и стабильность в регионе», подчеркнули в организации.

«Учитывая, что F-16 является истребителем НАТО, выполняющим задачу по переносу американской ядерной бомбы, [решение о его поставках Украине - прим.ред.] - шаг к ядерной войне», - заявили в институте.

В то же время в организации считают, что «появление F-16 в российских Музеях Победы - всего лишь вопрос времени».

«Никто не ненавидит Россию больше Польши»

Ни одна из стран Центральной и Восточной Европы не пылает такой ненавистью к России, как Польша, пишет обозреватель Myśl Polska Станислав Белень. Он отметил, что именно поэтому Варшава так активно поддержала Украину, как на политическом, так и на социальном уровне польско-украинские отношения базируются на хрупкой основе враждебности по отношению к России. Пропитанные эмоциями, они не учитывают реальных, зачастую расходящихся, интересов сторон, считает автор.

Драматические издержки зернового кризиса (на фоне которого Польша запретила ввоз украинского зерна) поставили под вопрос добрососедские отношения Польши и Украины. Власти обеих стран, до недавнего времени демонстрировавшие «образцовую дружбу», наконец решили раскрыть, как обстоят дела на самом деле. По мнению Беленя, лучше всего об этом высказался советник украинского президента Михаил Подоляк, указав на «временный характер чувств» обеих сторон. Подоляк заявил, что страны будут друзьями до тех пор, пока длятся боевые действия, но когда все закончится, снова станут соперниками.

«Развивающиеся страны обозлились на Запад»

Западный сценарий предполагал «как нечто само собой разумеющееся», что развивающийся мир встанет на сторону Запада в украинском кризисе, однако этого не произошло и большинство развивающихся стран выбрали позицию неприсоединения, на фоне этого все большее внимания Запада привлекает БРИКС, рассказал американский политолог, профессор Института современных международных отношений Университета Цинхуа Мартин Жак.