Обнаруженная в Польше "болезнь легионеров" распространяется по стране

Вспышка легионеллеза, также известного как "болезнь легионеров", зафиксированная на юге Польши, распространяется на другие регионы страны. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщила радиостанция RMF.

Новый случай заражения отмечен в Малопольском воеводстве. Пациентка из центра по уходу за пожилыми людьми попала в госпиталь в тяжелом состоянии. По предварительным данным, заражение произошло после использования воды из водопровода. Местные власти созвали кризисный штаб, который должен разработать дальнейшие меры по борьбе с распространением инфекции.

Число скончавшихся от легионеллеза в Польше достигло восьми человек. О первых пяти летальных случаях заражения стало известно на прошлой неделе. Вспышка легионеллеза зафиксирована на юге страны, в районе Жешува Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной. На данный момент в регионе заразились 143 человека. В воскресенье сообщалось о 16 новых случаях.

Предположительно, источником заражения может быть городская водопроводная система, которая является идеальным местом для размножения этих бактерий. Власти планируют провести дезинфекцию водопроводной сети.

Легионеллез, или болезнь легионеров, проявляется в поражении легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии. Среди симптомов - высокая температура, недомогание, одышка. Впервые вспышки этого заболевания были зафиксированы в 1976 году на съезде ветеранов Американского легиона, откуда и пошло второе название болезни.