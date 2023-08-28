В Великобритании предупредили об угрозе дефицита водных ресурсов в Европе

Аномально жаркие температуры, лесные пожары и неудачная государственная политика грозят Европе серьезным дефицитом водных ресурсов и уменьшением урожайности. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

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По данным издания, с 1976 по 2006 год количество и интенсивность засух в европейских странах выросли примерно на 20% и эти показатели продолжают расти. А глобальный спрос на пресную воду постоянно увеличивается, отмечают эксперты. По их прогнозам, к 2030 году он на 56% превысит доступное предложение.

Неудачные политические решения, корыстные интересы и быстрое изменение климата способны резко ухудшить ситуацию с водными ресурсами в Европе, что может привести к беспорядкам на фоне нехватки пресной воды, говорится в статье.

Также проблемы с водой повлияют на урожайность и на выработку электричества, так как она используется и для охлаждения атомных электростанций, и для гидроэлектростанций.

Ранее аномальная жара и засуха в Испании привела к ограничениям со стороны властей по использованию гидроресурсов в стране. Мера коснулась почти девяти миллионов граждан. Речь шла о запретах на мытье автомобилей и полив садов, а также вводился график отключения подачи воды в определенные часы.