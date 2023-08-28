Греческая диаспора Мелитополя и Запорожской области обращалась к властям ЕС с призывом прекратить поставки оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста греческого телеканала «Опен ТВ» Афанасиоса Циолиаса.

Циолиас провел в Запорожской области четыре дня. Журналист заявил, что местные жители рассказали ему о применении кассетных боеприпасов ВСУ против мирного населения.

«Многие местные жители, в том числе и греки, призывали и через меня, и через мои СМИ как раз правительство Греции и другие европейские правительства, чтобы прекращали вот такое варварское действие», - рассказал Циолиас.

Журналист заявил, что ЕС направляет Киеву все больше более мощного оружия, «чтобы якобы восстановить мир, справедливость и международное право». Однако с помощью оружия мир восстановить нельзя, подчеркнул Циолиас. Он добавил, что многие жители ЕС разделяют эту позицию.

«То есть нет недружественных стран и народов для России - есть только недружественные правительства, но они бывают недружественные и в отношении собственных народов», - подчеркнул журналист.

В феврале 2023 года в Минобороны Греции сообщили, что страна передала Украине боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1. Позже Германия анонсировала поставку Киеву ста танков Leopard 2A6 из Греции и Словакии, однако в Афинах заявили, что танки поставлять не будут.