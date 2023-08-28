Американцы посчитали Байдена слишком старым для второго президентского срока

Большинство американцев считают, что возраст президента США Джо Байдена не позволит эму эффективно управлять страной во время второго президентского срока. Об этом со ссылкой на данные опроса, проведенного центром исследований общественных отношений AP-NORC, пишет ТАСС.

Джо Байден является самым старым главой Белого дома в истории США. Однако он уже объявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Если Байдену удастся переизбраться, то в начале второго срока ему будет 82 года.

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По мнению 77% американцев, принявших участие в опросе AP-NORC, Байден слишком стар, чтобы эффективно руководить, оставаясь на посту главы государства еще четыре года. Так считают 89% сторонников Республиканской партии и 69% демократов.

Также исследователи попросили американцев назвать слова, с которыми у них ассоциируется Байден. 26% опрошенных упомянули возраст президента, еще 15% назвали такие слова, как «медленный» и «растерянный», а один из сторонников Республиканской партии сравнил демократа Байдена с картофелем.

При этом 68% опрошенных высказались за введение возрастных ограничений для кандидатов в сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса США, а 66% - для кандидатов в президенты.

Опрос был проведен 10-14 августа среди более чем 1,1 тыс. избирателей. Погрешность составила 3,8 п.п.

Президент США Джо Байден уже не раз попадал в неловкие ситуации, в том числе путался в словах, забывал имена или пытался здороваться с пустой. В частности, в своих выступлениях он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию. А в своей речи по итогам саммита НАТО в Литве он предложил России прекратить атаки «на российские территории». Через некоторое время глава Соединенных Штатов осознал свою ошибку и пояснил, что имел в виду украинские территории.