Мощный оползень сошел на трассу с автомобилями во Франции

Мощный оползень сошел в воскресенье, 27 августа, на трассе возле города Сен-Андре во Франции. Как сообщает французское издание La Depeche, поток грязи и камней хлынул на железнодорожные пути и дорогу, по которой в этот момент двигались автомобили.

Оползень сошел на трассу RD1006. В инциденте никто не пострадал. Власти на неопределенный срок перекрыли пострадавшие в стихийном бедствии дороги, а также отменили движение поездов в районе. Автодорожный туннель Фрежюс закрыт для всех транспортных средств массой свыше 3,5 тонн, которые двигаются в направлениях Франция — Италия и Италия — Франция.