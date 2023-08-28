Власти Франции направят фермерам €200 млн за уничтожение вина

Минсельхоз Франции и Евросоюз планируют направить виноделам €200 млн в рамках программы поддержки, предусматривающей уничтожение продукции. Об этом сообщает Financial Times.

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Отмечается, что фермеры ранее пожаловались на падение продаж. У них скопились излишки продукции, указано в публикации.

Подчеркивается, что уже проработана схема по выплате компенсаций за вырубку виноградников. Пойдут на это около 1 тыс. виноделов в Бордо, будут уничтожены 9,2 тыс. га виноградных лоз (это 8% от общей площади выращивания в регионе).

По словам министра сельского хозяйства Марка Фесно, власти стремятся бороться с обвалом цен и оказать помощь виноделам найти новые источники дохода. Он также указал на необходимость «адаптироваться к изменениям в потреблении и адаптировать производство к требованиям завтрашнего дня».