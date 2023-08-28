Почти 80% американцев считают Байдена слишком старым для второго срока

Порядка 77 процентов жителей Соединенных Штатов убеждены, что действующий глава государства Джо Байден слишком стар для переизбрания на второй срок. По мнению участников опроса, он не способен эффективно исполнять президентские полномочия, сообщает инициатор исследования AP.

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Большинство респондентов из числа сторонников республиканской партии США - 89 процентов - считают Байдена не готовым ко второму сроку из-за возраста (в ноябре 2023 года ему исполнится 81 год - прим. "РГ"). Такую точку зрения разделяют 69 процентов опрошенных сторонников демократов.

Участников исследования попросили назвать ассоциации с Байденом и экс-президентом США Дональдом Трампом. Говоря о хозяине Белого дома, американцы упомянули его возраст (26 процентов), слова "медлительный" и "растерянный" (15 процентов). О возрасте Трампа, которому на данный момент исполнилось 77 лет, упомянул лишь один процент респондентов.

Ранее Трамп заявил, что его преемник Байден не дотянет до выборов президента 2024 года. Он подчеркнул, что действующий президент слаб по всем параметрам, а разумом он слабее, чем физически.

"А физически он не совсем триатлонист", - отметил Трамп.

В свою очередь, Байден рассказал, что знает, каково быть списанным со счетов из-за возраста.

"Это непросто, когда люди списывают тебя со счетов и говорят, что твой расцвет миновал", - заявил Байден.