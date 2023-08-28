Эксперт: усилия Турции по зерновой сделке не дадут результата без выполнения требований РФ

"Возвращение России в зерновое соглашение все еще возможно. Турция прилагает усилия, чтобы сделка была восстановлена, проводя переговоры с ООН и Западом. Но Запад должен выполнить требования российской стороны, в частности о возвращении Россельхозбанка в систему SWIFT, о доступе к денежным активам, страховании и восстановлении транспортной логистики. Если этого не произойдет или у России не будет уверенности в том, что ее требования выполнят, то она может не вернуться в сделку", - сказал собеседник, говоря о предстоящих переговорах в Москве главы МИД Турции Хакана Фидана и планируемой встрече президентов двух стран Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.