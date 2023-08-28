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Глава Евросовета назвал возможные сроки расширения ЕС

Евросоюз должен быть готов принять новых членов к 2030 году. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на речь главы Евросовета Шарля Мишеля, с которой он выступит сегодня, 28 августа, в Словении.

Глава Евросовета назвал возможные сроки расширения ЕС
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«Если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках... Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель..., мы должны быть готовы, с обеих сторон, к расширению к 2030 году», — приводит издание выдержки из будущей речи.

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Также глава Евросовета собирается сказать, что ЕС должен рассматривать расширение как одну из своих основных задач. Шарль Мишель считает, что в этом плане «окно возможностей открыто».

Напомним, что Мишель сегодня выступит на стратегическом форуме в словенском Бледе перед лидерами стран-кандидатов Албании, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Северной Македонии, Сербии и Черногории. По информации FT, лидеры ЕС должны провести первую дискуссию по теме расширения союза в Испании этой осенью.

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