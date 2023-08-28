Человек погиб, еще трое получили ранения при перестрелке в турецком отеле

Один человек погиб, еще трое получили ранения при перестрелке в отеле в турецкой курортной провинции Бодрум. Об этом сообщает местная газета Yeni Şafak.

По информации издания, конфликт произошел минувшей ночью в районе Гельтюркбюкю. Перестрелка случилась между тремя неизвестными, приехавшими в гостиницу на машине, и тремя людьми, которые находились в ней. Правоохранители начали масштабное расследование инцидента и работают над поимкой скрывшихся с места происшествия подозреваемых.

Газета не уточняет национальность пострадавших. Известно, что погибшему 28 лет, получившим ранения — от 17 до 22 лет. Причины конфликта пока неизвестны.