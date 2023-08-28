Человек погиб, еще трое получили ранения при перестрелке в турецком отеле
Один человек погиб, еще трое получили ранения при перестрелке в отеле в турецкой курортной провинции Бодрум. Об этом сообщает местная газета Yeni Şafak.
По информации издания, конфликт произошел минувшей ночью в районе Гельтюркбюкю. Перестрелка случилась между тремя неизвестными, приехавшими в гостиницу на машине, и тремя людьми, которые находились в ней. Правоохранители начали масштабное расследование инцидента и работают над поимкой скрывшихся с места происшествия подозреваемых.
Газета не уточняет национальность пострадавших. Известно, что погибшему 28 лет, получившим ранения — от 17 до 22 лет. Причины конфликта пока неизвестны.
Напомним, что на прошлой неделе перестрелка произошла в городе Ним на юге Франции — в результате происшествия погиб ребенок. Стрельбу устроили местные наркоторговцы «во время сведения счетов». Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявлял, что полиция будет решительно продолжать борьбу с преступниками, участвующими в торговле запрещенными веществами.