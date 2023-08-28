Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен опубликовала в соцсети X (ранее Twitter) пост, посвященный усилиям ЕС по поддержке Украины и борьбе с измененеием климата. В комментариях пользователи назвали ее «фашистской королевой» и «неизбранным диктатором».

В своем посте Фон дер Ляйен заявила, что в 2023 году страны ЕС «еще раз показали, как многого могут достичь, если объединятся, - от поддержки Украины до продвижения климатических амбиций».

«Давайте вместе наметим путь вперед 13/09. Я с нетерпением жду возможности поделиться с вами своим посланием о положении дел», - написала она.

«Убирайся, неизбранный диктатор», - написал в комментариях пользователь под ником Thought Police Sgt.

«Назовите, пожалуйста, хотя бы одну полезную вещь, которую вы сделали на благо людей Европейского Союза?» - спросил Jordan.

«Почему, позвольте спросить, фашистская королева может выступать с обращением о положении дел в ЕС??» - добавил Axiomatic Enemy of the State.

«Von Der Lying [игра слов, Lying - «врущая», вместо Leyen]», - написал Ryan Conway.

«Можете ли вы объяснить, почему вы отправляете на Украину сотни танков Leopard, которые выбрасывают 400 литров дизельного топлива на сто километров, если вас так беспокоит климат. А теперь отправите эти F16, выбрасывающие CO2???» - спросил jules Lepo.