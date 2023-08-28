Зеленский рассказал, каких гарантий безопасности ждет от США Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить от Вашингтона гарантии безопасности по израильской модели, передает украинское издание Klymenko Time.

«С США у нас, наверное, будет именно израильская модель, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы», — заявил украинский лидер.

По словам украинского президента, такая модель поддержки не зависит от того, кто будет возглавлять США, ее продление будет зависеть от решений Конгресса в США и парламентов — в европейских государствах.

26 августа украинский лидер заявил, что к декларации G7 о гарантиях Украине присоединились больше 20 стран. В тот же день Украина начала переговоры с Канадой по гарантиям безопасности.