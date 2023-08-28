Стало известно, как Запад разозлил остальной мир одним шагом по Украине

Большинство из них не присоединились к позиции Запада. И они все больше отчуждались от того, как Запад настойчиво игнорировал их проблемы и придавал конфликту вокруг Украины гораздо большее значение.

Запад всегда воспринимал развивающиеся страны как должное и предполагал, что они встанут на его позицию в вопросе бывшей советской республики, чего не произошло. Более того, многие страны отказались присоединяться к санкциям в отношении Москвы, что значительно снизило их эффективность. Западным странам пришлось, как минимум частично признать, что нельзя игнорировать развивающийся мир и что его многополярность неоспорима.