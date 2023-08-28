Пока вы спали: неудачная атака БПЛА на РФ и новый закон для маркетплейсов

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Республиканцы в Конгрессе выступают за начало процедуры импичмента Байдена в сентябре

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Часть республиканцев в Палате представителей американского Конгресса высказалась за то, чтобы уже начать процедуру импичмента президента Джо Байдена, сообщат ТАСС со ссылкой на издание The Hill.

Законодатели считают, что глава государства может быть причастен к коррупции. Сентябрь называется потому, что в этом месяце Конгресс соберется вновь после каникул.

Издание отмечает, что другие конгрессмены-республиканцы заявили, что пока не готовы сделать такой шаг.

В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА

Минувшей ночью Украина предприняла попытку атаковать объекты России двумя беспилотными летательными аппаратами, сообщает ТАСС.

Дроны уничтожены российскими средствами противоракетной обороны.

Это произошло над Брянской областью.

Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны сбили в районе подмосковных Люберец беспилотный летательный аппарат, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.

Дрон летел по направлению к Москве. В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что с помощью ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской областью.

ВС РФ уничтожили орудие натовского производства FH-70 на краснолиманском направлении

Российские бойцы поразили орудие FH-70 западного производства, а также бронеавтомобиль и живую силу противника на краснолиманском направлении, сообщает ТАСС.

Кроме того, российский беспилотник выявил координаты целей украинской армии, артиллеристы точными попаданиями поразили бронеавтомобиль и скопление солдат Украины в лесополосе.

Корректировка точности огня выполнялась в режиме реального времени. Это позволило уничтожить мобильные средства противника максимально быстро с использованием минимального количества боеприпасов.

"Известия": в России введут штрафы за торговлю на маркетплейсах контрафактной продукцией

Кабмин России намерен с 1 сентября ввести ответственность для маркетплейсов за продажу контрафактных товаров, не имеющих обязательной маркировки, сообщают «Известия».

Предполагается, что размер штрафа составит 300 тысяч рублей. Инициатива обяжет интернет-магазины передавать в систему «Честный знак» данные об обороте маркированных товаров. Это приведет к снижению нелегального оборота товаров на маркетплейсах. Сейчас проект проходит регламентные процедуры.