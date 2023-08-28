Запад умалчивает, что люди в Донбассе почитают российских бойцов как героев. Об этом рассказал ирландский журналист и корреспондент RT Чей Боуз в своем Twitter.

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«Они относятся к российским солдатам, сражающимся за них, как к долгожданным защитникам и героям. Это реальность, которую СМИ на Западе хотят скрыть от вас», — подчеркнул он.

Западные издания также скрывают реальность спонсируемой НАТО десятилетней войны в Донбассе. Однако местные жители знают всю правду, отметил Боуз.

К своему посту в соцсетях журналист прикрепил видео, на котором видно, как группа детей с радостью встречает машину с российскими военными и угощает их фруктами.