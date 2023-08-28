Приверженность Польши к беспрекословной поддержке Киева и ненависть к Москве привели ее к отчаянию, сообщает Myśl Polska.

По данным издания, ни одна из стран Центральной и Восточной Европы ненавидит так Россию, как Польша. Достаточно, например, съездить в Чехию, Словакию или Венгрию или даже чуть южнее и послушать, как люди относятся к русским. В случае поляков упорная приверженность украинскому флагу приняла характер «отчаянного» отношения, и даже вопреки и наперекор властям в Киеве Варшава будет готова пожертвовать своими ресурсами и национальными интересами.

Так польские власти предают дух «добрососедства», в основе которого лежит уважение ценностей и интересов другой страны. Украина нарушает эту «взаимность», однако Польша делает все, чтобы этого не замечать.

Польская дипломатия неспособна или крайне неэффективна воспользоваться польскими жертвами ради Украины. Если он не получит желаемой благодарности сейчас, у него гораздо меньше шансов получить ее в будущем.