The Times: в Британии нелегалам выдадут GPS-браслеты для экономии на их содержании

Власти Великобритании обсуждают возможность выдачи нелегальным мигрантам электронных GPS-браслетов, которые помогут отследить их перемещение и сократить расходы на содержание в пунктах размещения. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

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Издание раскрыло "план электронной маркировки". В статье отмечается, что это вынужденная мера из-за желания сэкономить и нехватки мест в пунктах размещения на время рассмотрения прошений об убежище для нелегалов. В стране более 175 тыс. человек уже ждут ответа от правительства на поданные ими заявления.