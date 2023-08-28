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Маккарти заявил, что семья Байдена вовлечена в "культуру коррупции"

В США собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте президента Джо Байдена, сообщил Fox News спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

Байдену предрекли импичмент
© ТАСС

По его словам, учитывая собранную информацию, процедура импичмента была бы закономерным шагом. Маккарти отметил, что семья главы государства вовлечена в «культуру коррупции».

«Американская общественность заслуживает ответов», — отметил спикер.

«Только благодаря тому, что республиканцы получили большинство, мы обнаружили, что то, что сказал нам президент Байден, когда баллотировался на пост президента, не соответствует действительности», — заявил Маккарти.

Ранее он сообщил, что расследование причастности к коррупционной деятельности Байдена и его сына Хантера диктует необходимость инициирования импичмента американскому лидеру. Такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении главы государства.

«Sunday Morning Futures» рассказала о недавнем прорыве в расследовании Республиканской партии в отношении Байдена. Следователи обнаружили 76 отчетов о подозрительной деятельности с банковских счетов семьи президента, показания информаторов о взяточничестве и предполагаемые доказательства того, что 20 подставных компаний переводили деньги, которые были направлены семейные банковские счета.

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