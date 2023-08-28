Байдену предрекли импичмент

В США собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте президента Джо Байдена, сообщил Fox News спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

По его словам, учитывая собранную информацию, процедура импичмента была бы закономерным шагом. Маккарти отметил, что семья главы государства вовлечена в «культуру коррупции».

«Американская общественность заслуживает ответов», — отметил спикер.

«Только благодаря тому, что республиканцы получили большинство, мы обнаружили, что то, что сказал нам президент Байден, когда баллотировался на пост президента, не соответствует действительности», — заявил Маккарти.

Ранее он сообщил, что расследование причастности к коррупционной деятельности Байдена и его сына Хантера диктует необходимость инициирования импичмента американскому лидеру. Такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении главы государства.