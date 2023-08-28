Школьникам во Франции запретят ношение мусульманской одежды

Власти Франции планируют запретить носить в школах абайи — традиционные мусульманские женские платья, которые закрывают тело и носятся поверх обычной одежды. Об этом заявил министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь в эфире телеканала TF1.

Атталь напомнил, что школа в республике построена на твердых принципах, таких как светскость. По его словам, когда человек входит в класс, он не должен быть в состоянии определить религию учеников, просто посмотрев на них. Чиновник пообещал, что на следующей неделе обсудит с руководством школ, как внедрять этот запрет.