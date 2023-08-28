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В Амстердаме прошёл митинг против поставок оружия Киеву

Митинг против поставок оружия Украине прошёл в Амстердаме.

В Амстердаме прошёл митинг против поставок оружия Киеву
© ТАСС

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что участники вышли на площадь столицы Нидерландов с плакатами «Остановите фашизм и нацизм на Украине», «Давайте покупать еду, а не оружие», а также «НАТО провоцирует войну против России и Украины».

Ранее возле посольства Соединённых Штатов в греческих Афинах прошла акция против поставок оружия Вооружённым силам Украины и за отмену санкций в отношении России.

18 августа канцлера Германии Олафа Шольца освистали на предвыборном митинге в Мюнхене.

Участники акции призывали прекратить поставки оружия Украине.

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