В Амстердаме прошёл митинг против поставок оружия Киеву
Митинг против поставок оружия Украине прошёл в Амстердаме.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что участники вышли на площадь столицы Нидерландов с плакатами «Остановите фашизм и нацизм на Украине», «Давайте покупать еду, а не оружие», а также «НАТО провоцирует войну против России и Украины».
Ранее возле посольства Соединённых Штатов в греческих Афинах прошла акция против поставок оружия Вооружённым силам Украины и за отмену санкций в отношении России.
18 августа канцлера Германии Олафа Шольца освистали на предвыборном митинге в Мюнхене.
Участники акции призывали прекратить поставки оружия Украине.