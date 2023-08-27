Заявку Белоруссии в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке

Белоруссия получила четкие заверения, что ее заявка на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) будет в приоритете. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в эфире телеканала ОНТ.

"Мы рассчитываем на скорейшее рассмотрение нашей заявки, которую мы подали официально в мае. В ходе наших контактов со странами - членами БРИКС <...> мы получили совершенно четкие заверения, что наша заявка находится в приоритете, и она будет рассмотрена", - сказал министр.

Видео дня

По его словам, Минск рассчитывает на активную работу в рамках БРИКС, при этом Белоруссии "есть что предложить".

Алейник также заявил, что речь идет о сотрудничестве по вопросам устойчивого экономического развития, создания более справедливых альтернатив платежным системам.

"Этой теме (на саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге - прим. ТАСС) было уделено особое внимание", - сказал глава МИД. Он отметил, что Белоруссия присматривается к Новому банку развития БРИКС. "И [в него] тоже рассчитываем вскоре вступить", - добавил Алейник.

По его словам, сопряжение Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС могло бы ускорить процессы становления многополярного мира.

"Это союзы дружественных государств-единомышленников, которые проводят единую линию на развитие, и, конечно, сопряжение этих структур могло бы ускорить процессы построения справедливого инклюзивного многополярного мира", - сказал Алейник.

Министр напомнил, что на саммите БРИКС белорусская сторона представила инициативу президента Александра Лукашенко, которая была выдвинута на саммите ЕАЭС в Бишкеке в декабре 2022 года - о подготовке и проведении саммита БРИКС - ЕАЭС - ШОС.

"Уверены, что такая инициатива получит развитие и позволит лидерам этих объединений обсудить объединительную повестку дня, нацеленную на устойчивое экономическое развитие, на создание лучших условий для торговли, благосостояния наших граждан и развития наших стран", - сказал министр.