Макрон хочет сократить летние каникулы во Франции

Французский президент Эмманюэль Макрон в интервью еженедельнику Le Point заявил, что летние каникулы в Пятой республике нужно уменьшить на 10 дней. Это сообщение стало холодным душем как для школьников, так и для педагогов. Получается, детей хотят в этой стране усаживать за парты уже 20 августа.

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Чем Макрон обосновывает свои планы? По его мнению, летние каникулы «слишком длинны» (во Франции сейчас это восемь недель). Перенос, считает Макрон, даст возможность многим ребятам, особенно тем, кто не сильно усердствовал в течение учебного года, «наверстать упущенное».

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Еще Макрон почему-то решил, что длинные каникулы якобы «усиливают неравенство» среди детей. В то же время мальчики и девочки из состоятельных семей могут уехать с родителями, например, на Лазурный берег или в другие курортные места во Франции или за ее пределами, тогда как их сверстники из проблемных кварталов такого, как правило, лишены.

То, что французским школьникам перспектива засесть за уроки раньше традиционного 1 сентября не по нраву, вполне понятно. Но на стороне детей и учителя, раскритиковавшие демарш президента страны. Так, глава одного из крупнейших объединений педагогов Гислен Девид заявил, что вместо того, чтобы сокращать летние каникулы, профильным ведомствам следовало бы переосмыслить громоздкие школьные программы и более оптимально распределить нагрузку на школьников в течение учебного года.