Зеленский предложил приравнять коррупцию к госизмене
На Украине коррупцию могут приравнять к государственной измене. С такой идеей выступил президент Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.
Он заявил, что данное предложение будет представлено Раде. Режим «коррупция = измена», по мнению Зеленского, должен действовать в военное время.
«Я думаю, что парламент это [предложение] получит в ближайшую неделю и далее игра на стороне парламента, - сказал Зеленский в эфире украинского телевидения.
Искоренение коррупции является одним из основных условий Киеву для начала переговоров о присоединении к ЕС. В июне Еврокомиссия оценила борьбу с коррупцией на Украине на тройку по пятибалльной шкале.
Зеленский неоднократно анонсировал массовые кадровые «чистки», однако коррупционные скандалы в стране не прекращаются. Два из них затронули Минобороны и спровоцировали слухи о возможной отставке министра.
Последний скандал разразился из-за массовой коррупции в военкоматах. В итоге Зеленский уволил всех руководителей областных военкоматов.