Зеленский предложил приравнять коррупцию к госизмене

На Украине коррупцию могут приравнять к государственной измене. С такой идеей выступил президент Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

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Он заявил, что данное предложение будет представлено Раде. Режим «коррупция = измена», по мнению Зеленского, должен действовать в военное время.

«Я думаю, что парламент это [предложение] получит в ближайшую неделю и далее игра на стороне парламента, - сказал Зеленский в эфире украинского телевидения.

Искоренение коррупции является одним из основных условий Киеву для начала переговоров о присоединении к ЕС. В июне Еврокомиссия оценила борьбу с коррупцией на Украине на тройку по пятибалльной шкале.

Зеленский неоднократно анонсировал массовые кадровые «чистки», однако коррупционные скандалы в стране не прекращаются. Два из них затронули Минобороны и спровоцировали слухи о возможной отставке министра.