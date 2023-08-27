Конгрессмены США впервые за десятилетие посетили северо-запад Сирии

Конгрессмены США впервые за десятилетие посетили район пограничного перехода с Турцией на северо-западе Сирии. Об этом пишет обозреватель Раджа Абдулрахим в статье для New York Times.

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Автор статьи пояснил, что ситуация в регионе очень тяжелая. Он пострадал от военных действий, которые идут в Сирии на протяжении многих лет. Кроме того, значительная часть здания была разрушена во время сильного землетрясения.

По словам обозревателя, конгрессмены нанесли визит в эту часть страны впервые за десятилетие.

Местные жители, заметил Абдулрахим, хорошо встретили американских гостей. Они выразили надежду, что три члена Конгресса расскажут о ситуации в регионе, привлекут к ней внимание.