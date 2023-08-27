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Раскрыто количество покушений на главу украинской разведки Буданова с 2014 года

На руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова было совершено более десяти покушений. Такое количество в интервью Андрей Юсов.

Раскрыто количество покушений на главу украинской разведки Буданова
© Lenta.ru

«Всего суммарно больше десяти», — сказал он, уточнив, что имеет в виду период с 2014 года.

По словам Юсова, несмотря на многочисленные покушения, «ГУР Минобороны ни на один час, ни на одну минуту не прекращало своей деятельности».

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15 июня в России сообщили о тяжелом ранении Буданова. Но позже он появился в прямом эфире украинского телевидения и прокомментировал слухи о своем состоянии.

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