Раскрыто количество покушений на главу украинской разведки Буданова с 2014 года
На руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова было совершено более десяти покушений. Такое количество в интервью Андрей Юсов.
«Всего суммарно больше десяти», — сказал он, уточнив, что имеет в виду период с 2014 года.
По словам Юсова, несмотря на многочисленные покушения, «ГУР Минобороны ни на один час, ни на одну минуту не прекращало своей деятельности».
15 июня в России сообщили о тяжелом ранении Буданова. Но позже он появился в прямом эфире украинского телевидения и прокомментировал слухи о своем состоянии.
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