Раскрыто количество покушений на главу украинской разведки Буданова

На руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова было совершено более десяти покушений. Такое количество в интервью Андрей Юсов.

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«Всего суммарно больше десяти», — сказал он, уточнив, что имеет в виду период с 2014 года.

По словам Юсова, несмотря на многочисленные покушения, «ГУР Минобороны ни на один час, ни на одну минуту не прекращало своей деятельности».