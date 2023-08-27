Украине предрекли гражданскую войну

«Мы с вами видим ситуацию на фронте. Контрнаступления реально нет. По сути все стоит. Генштаб там что-то говорит про продвижение. (…) Это все ложь. Никто там никуда не прорывается. (…) Видимо, настало время привлекать к ответственности за такое», — сказал он.