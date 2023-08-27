Мятежники в Нигере планировали выслать не только посла Франции, которому предписано покинуть республику до понедельника, но и дипломатов других западных стран, однако в последний момент передумали, опасаясь международной изоляции. Об этом сообщила в субботу радиостанция RFI.

По ее данным, письма о необходимости покинуть страну были подготовлены МИД Нигера для посольств Германии и США, а также Кот-д'Ивуара и Нигерии вместе с таким же посланием для французского посла по указанию лидера путчистов генерала Абдурахмана Тчиани. Однако в последний момент их передумали отправлять на фоне разногласий в рядах высших армейских чинов, утверждает радиостанция. Высокопоставленные военные якобы признавали необходимость "дистанцироваться от Франции", однако призвали не ограничивать отношения с другими западными странами, "потому что у них есть интересы в Нигере" и "они нужны" стране, сообщает RFI.

По данным радиостанции, внешнеполитическому ведомству Нигера было дано указание опровергать наличие подобных писем для всех послов, кроме французского, по совету бывшего нигерского дипломата.

"Начните с Франции, и вы увидите, что другие страны отнесутся к вашей ситуации с большим пониманием", - приводит его словам источник RFI.

25 августа военные потребовали от посла Франции в Ниамее Сильвена Итте покинуть страну в течение 48 часов. По информации телеканала Al Hadath, посол не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с их представителями. МИД Франции заявил, что мятежники не имеют права требовать от французского посла покинуть страну, поскольку "агреман послу выдают исключительно законные власти Нигера".