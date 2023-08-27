Глава МИД ЮАР Наледи Пандор в интервью Sunday Times рассказала, что новые страны отбирались в БРИКС на основе ряда критериев. В частности, обращалось внимание на приверженность прогрессивным идеям.

На прошедшем в ЮАР с 22 по 24 августа саммите в БРИКС были официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Аргентина и Египет.

Глава ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что их полноценное членство в организации начнется с 1 января 2024 года. В Москве уточнили, что переговоры и консультации с новыми участниками начнутся до их официального вступления в БРИКС.

Пандор пояснила, что в список ключевых критериев отбора были включены приверженность прогрессивным идеям, признание ООН «ведущим мировым институтом», вера в мир и соблюдение международного права.

Глава внешнеполитического ведомства уточнила, что на саммите предпочтение было отдано государствам, которые подали официальные заявки на вступление.