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В Британии дети-беженцы оказались в тюрьме с осужденными за изнасилования

В Великобритании дети-беженцы, которые незаконно попали в страну без сопровождения взрослых, оказались в одной тюрьме, в которой содержатся насильники. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на сведения организации Humans for Rights Network.

Guardian: в Великобритании дети-беженцы оказались в одной тюрьме с насильниками
© Газета.Ru

«Растет число случаев, когда несопровождаемые дети, многие из которых, судя по всему, стали жертвами торговли людьми, отправляются в тюрьму Элмли в графстве Кент и помещаются среди взрослых заключенных иностранцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно данным последней инспекции, в тюрьме содержатся лица, совершившие преступления сексуального характера.

Как отмечает издание, в большинстве случаев речь идет о детях из Судана или Южного Судана.

В июле сообщалось, что в Великобритании суд вынес приговор врачу, который предложил бывшей пациентке местной больницы массаж и изнасиловал ее.

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