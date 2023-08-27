В Нигере началась демонстрация против Франции

В Нигере началась демонстрация против французских сил в регионе, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

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Уточняется, что протесты проходят у военной базы в столице республики Ниамей.

«Мы хотим, чтобы Франция собрала все свои вещи и уехала», — сказал один из демонстрантов.

По его словам, Нигер не может распоряжаться собственными природными ресурсами из-за Парижа. Отмечается, что в протесте участвуют несколько десятков человек.

При этом военнослужащие армии и сотрудники полиции республики обеспечивают свое присутствие возле посольства Франции. Ситуация у дипломатического представительства остается стабильной, передает телеканал.