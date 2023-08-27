В Германии заявили о возможном конце карьеры Шольца

Карьере канцлера Германии Олафа Шольца придет конец, если выяснится, что он дал ложные показания по делу Cum-Ex о финансовых махинациях руководства банка Warburg. С таким заявлением выступил лидер немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц, его цитирует РИА Новости .

«Если можно будет доказать, что канцлер солгал по налоговому скандалу с банком Warburg, то с политической точки зрения ему придет конец», — сказал парламентарий, добавив, что Шольц должен как можно скорее прояснить ситуацию, поскольку его молчание также наносит ущерб репутации всей Германии.

Об этой мошеннической схеме впервые стало известно в 2017 году благодаря расследованию международной группы журналистов. Они установили, что представители европейских финансовых элит получали десятки миллиардов евро бюджетных денег в качестве возврата налогов на дивиденды с акций, которые они никогда не платили. Германские власти утверждают, что ущерб от этой схемы для страны составил 10 миллиардов евро.