В США проверят бывших военных пилотов, подозреваемых в летной непригодности

Власти США проверят бывших военных пилотов, подозреваемых в летной непригодности
В США решили внимательно изучить личные дела нескольких тысяч пилотов гражданской авиации. Все они подозреваются в сокрытии заболеваний, полученных в годы службы в ВВС США и которые могут оставить их "за бортом" гражданской авиации, сообщает Washington Post.
Дело в том, что, по данным издания, все пилоты - бывшие военные, утаившие информацию о пособиях, которые им платит государство по инвалидности, - имеют незаконные лицензии для работы на пассажирских авиалиниях.
Как рассказал изданию представитель федерального управления гражданской авиации, планируется изучить дела 4,8 тысячи бывших пилотов ВВС США. Пока идет рассмотрение документов, примерно 60 летчикам уже приказано прекратить полеты.
Сообщается также, что министерство по делам ветеранов параллельно проверяет пилотов на предмет мошенничества.
Издание со ссылкой на чиновников утверждает, что бывшие военные в заявлениях о работе на гражданских рейсах преуменьшают проблемы со здоровьем, а при обращении в министерство по делам ветеранов преувеличивают, чтобы получить весомые пособия. Некоторые вообще умалчивают о проблемах со здоровьем.