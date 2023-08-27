В Киеве прошел митинг родственников пленных украинских военных

В Киеве прошел митинг родственников украинских военнопленных
В центре Киева несколько сотен человек вышли на митинг с призывом предпринять действия для освобождения украинских военных, которые попали в плен под Мариуполем в 2022 году. Об этом 27 августа сообщает агентство РБК-Украина.
Близкие военных киевского режима сетовали на то, что они провели в плену уже почти 500 дней и ночей. А на их плакатах были написаны призывы добиться освобождения пограничников.
«Родные военнопленных пограничников Мариуполя провели мирную акцию на Майдане Независимости», — говорится в сообщении.
Как писала «Парламентская газета», Мариуполь был полностью освобожден российскими войсками от украинских подразделений к 20 мая 2022 года. Последними сдались военнослужащие украинской армии, которые укрывались на заводе «Азовсталь». В последние дни перед освобождением города (16-20 мая) добровольно сложили оружие там 2439 человек.