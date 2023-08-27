В Киеве прошел митинг родственников пленных украинских военных

В центре Киева несколько сотен человек вышли на митинг с призывом предпринять действия для освобождения украинских военных, которые попали в плен под Мариуполем в 2022 году. Об этом 27 августа сообщает агентство РБК-Украина.

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Близкие военных киевского режима сетовали на то, что они провели в плену уже почти 500 дней и ночей. А на их плакатах были написаны призывы добиться освобождения пограничников.

«Родные военнопленных пограничников Мариуполя провели мирную акцию на Майдане Независимости», — говорится в сообщении.