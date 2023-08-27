Названы возможные изменения в стратегии Украины в 2024 году

Вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуется больше военнослужащих в 2024 году, считает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, как в будущем может измениться стратегия Киева.

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Такой горы оружия, как смогли набросать в 2023 году, может не получиться в 2024-м. Раз так, тогда надо ставку делать на подготовку большого количества военнослужащих Андрей Кошкин

«Вот почему [президент Украины Владимир] Зеленский вводит серьезные изменения в структуру военкоматов — у них это называется территориальными центрами комплектования. Заменили одним указом всех руководителей этих центров, одесского военкома посадили вообще за злоупотребление полномочиями. Сейчас обращают больше всего внимания на "белобилетные" центры, где больше всего "белобилетных" представителей, то есть тех, кому дали отсрочку», — объяснил он.

По словам Кошкина, в этом году Запад отправил Украине слишком много оружия, поэтому запасы значительно сократились. Союзникам Киева сложнее отправлять помощь без ущерба для своей безопасности, считает он.

26 августа издание The Guardian сообщило, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в августе тайно встречался с высокопоставленными военными НАТО. По информации газеты, они обсуждали перезагрузку военной стратегии Киева и планы на 2024 год.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подтвердил, что такие переговоры с участием Киева проходили.