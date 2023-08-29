Еврокомиссию призвали расследовать связи Австрии с Россией

Член Европарламента (ЕП) от Румынии Евгений Томак обратился к Еврокомиссии (ЕК) с требованием расследовать возможный факт нарушения Австрией санкционной политики Евросоюза (ЕС) против России. В своем обращении к ЕК, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру» Томак аргументирует свою позицию тем, что объем импорта Австрии из России за несколько лет вырос на 252%.

В тексте письма с названием «Запрос на расследование нарушения Австрией санкций ЕС против России» Томак ссылается на данные Евростата, которые, как уточняет европарламентарий, «показывают, что, хотя общей тенденцией на уровне ЕС является значительное сокращение торговли с Россией, в случае с Австрией ситуация совершенно иная».

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Стоимость продукции, импортированной Австрией из России за последние несколько лет, следующая: в 2019 году -- 2 078 626 366 евро; в 2020 году -- официальных данных Евростата нет; в 2021 году -- 3 692 264 161 евро (рост на 77,6 % по сравнению с 2019 годом); в 2022 году - 7 333 072 139 евро (рост на 252 % по сравнению с 2019 годом и 98,6 % по сравнению с 2021 годом), - Евгений Томак.

Таким образом парламентарий делает вывод, что с начала конфликта на Украине Австрия удвоила импорт товаров из России. По словам Томака, Вена поставляет Москве более 20 миллионов евро в день, чем «игнорирует санкционную политику ЕС».

На фоне этих обвинений член ЕП обращается к Еврокомиссии с вопросами о том, какие последствия последует для Австрии из-за ее выбора вести бизнес с Москвой.

«Как Еврокомиссия планирует привлечь Австрию к ответственности за ее выбор брататься с Россией вопреки санкциям ЕС? Собирается ли она (Еврокомиссия — прим. Ленты.ру) принять конкретные меры для устранения нарушений Австрии, учитывая, что санкции ЕС против России юридически обязательны для всех государств-членов и должны быть усилены?» — спросил он.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что присоединение всех стран к европейским санкциям в отношении России невозможно.