Пользователи соцсети X (ранее -Twitter) раскритиковали главу евродипломатии Жозепа Борреля за высказывания о существенном влиянии санкций на российскую экономику. Об этом пишет РИА «Новости».

Комментатор уточнил, что ограничительные меры на самом деле «хорошо работают» на деиндустриализацию Европы и на благо Соединенных Штатов.

По мнению пользователей, рестрикции не сработали, так как ВВП России продолжает рост. Вместе с тем, добавили они, даже если бы санкции привели к ожидаемым результатам, цена их уже оказалась чрезмерно высока: на ЕС надвигается рецессия, инфляция исчисляется в двузначных числах.

Основная проблема в том, заметили комментаторы, что на фоне санкционной политики Евросоюз теряет позиции на планете в целом, его влияние на геополитические и экономические процессы падает.

«Было большой ошибкой отказаться от дипломатии и перейти к военной риторике. Киев не сможет победить, а санкции работают против нас [европейцев]», - подчеркнул один из пользователей.