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Число пострадавших в результате взрывов на АЗС в Румынии выросло до 57

В результате взрывов на АЗС в румынском городе Креведия пострадали 57 человек, один человек погиб.

Число пострадавших в результате взрывов на АЗС в Румынии выросло
© globallookpress.com

Об этом сообщил генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии.

«В городе Креведия уезда Дымбовица произошло несколько взрывов на заправке сжиженного нефтяного газа, в результате которых пострадали 58 человек, один из них погиб», — говорится в сообщении в соцсетях.

Еще два взрыва прогремели на АЗС в Румынии

Отмечается, что 54 человека были госпитализированы.

Ранее сообщалось о 55 пострадавших.

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