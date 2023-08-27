Число пострадавших в результате взрывов на АЗС в Румынии выросло до 57
В результате взрывов на АЗС в румынском городе Креведия пострадали 57 человек, один человек погиб.
Об этом сообщил генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии.
«В городе Креведия уезда Дымбовица произошло несколько взрывов на заправке сжиженного нефтяного газа, в результате которых пострадали 58 человек, один из них погиб», — говорится в сообщении в соцсетях.
Отмечается, что 54 человека были госпитализированы.
Ранее сообщалось о 55 пострадавших.